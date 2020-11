Comparte experiencia como reclutador

La pandemia por Covid-19 no solo desestabilizó la vida de todos, sino que es un llamado a la reinvención sobre todo en lo que tiene que ver con el área laboral.

En entrevista con AM, Jorge Muniain, habló sobre su nuevo libro Dr. Empleo una guía para encontrar empleo en 90 días, y que además, hace un llamado para tener paciencia y tener cuidado durante el proceso.

Con más de 20 años de experiencia en reclutamiento de personal y capacitación en empleabilidad, Jorge Muniain ha desarrollado las estrategias más sencillas y eficientes de búsqueda de trabajo: Desde entrevistas, prepararte para que las habilidades y aptitudes destaquen ante el reclutador, hasta poder identificar dónde encontrar las mejores vacantes y cómo negociar el sueldo y las prestaciones.

“Está basado en mi experiencia como reclutador, con las personas que he coacheado para conseguir empleo. El libro también tiene un plan de trabajo, tareas, donde la persona que busca empleo va llenando todas las actividades, que se ayuda de esa guía para encontrar empleo”.

La imagen, qué es lo que buscan los reclutadores durante las entrevistas, qué tipo de preguntas se hacen, pasión que se debe tener, la motivación para buscar un empleo, también de hacer ejercicio, mental y físico.

“Estar muy positivo, el libro trae dos cupones: uno para revisar tu currículum a través de inteligencia artificial, que te dice qué cambiarle; también una capacitación en línea, un curso de empleabilidad que puede tomar cualquier persona para buscar empleo”, detalló.

Sobre la pandemia y cómo afectará en un futuro este tema, el experto señaló:

Creo una disruptiva, no solo me refiero a que usarán computadoras para reclutar, sino que los procesos se están alargando, las empresas no están aterrizando estos procesos tan rápido y por otro lado, los candidatos no llegan a las empresas y tener el teléfono de los reclutadores no es fácil, los sitios de internet que ofrecen empleos, a veces no los responden”.