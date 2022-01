Se reencuentran con sus amigos

León, Guanajuato.- Estudiantes de primaria del Instituto Lux salieron contentos de su primer día de clases del año 2022 y aunque manifestaron que les costó trabajo levantarse temprano para asistir a la escuela algo que los motivó fue la ilusión de volverse a reencontrarse con sus amigos, compañeros y maestros.

Fernanda Gómez estudia el sexto año de primaria y comentó que disfrutó mucho su primer día de clases porque además de aprender nuevas cosas tuvo la oportunidad de volver a ver a sus amigos y a su maestra Ariana Ojeda quien es muy cariñosa con todos sus alumnos.

Fernanda ya había asistido antes a clases presenciales ya que le tocó participar en las clases piloto, pero para ella el día de hoy fue diferente porque ya asistió la totalidad de los alumnos de su salón de clases.

“Este día me gustó mucho porque platicamos acerca de los problemas sociales y nos pusieron videos para identificarlos, también se habló de la descriminación que sufren los asiáticos a causa del coronavirus”.

Destacó que la maestra y los compañeros preguntaron qué hicieron durante las vacaciones y a quienes no habían visto todavía por motivos de la pandemia les comentaron los cambios que veían en ellos.

Isabel Anguiano Gutiérrez, también estudia sexto año en el Instituto Lux y mencionó que a ella le costó un poco de trabajo levantarse para asistir a la escuela luego de las vacaciones decembrinas.

“Me levanté a las 6 de la mañana y me costó un poco de trabajo hacerlo pero cuando llegué a la escuela me parecieron muy bien las medidas sanitarias que se aplicaron además de que me dio gusto ver a todos los niños formados y luego a mi maestra Paty García”.