León, Guanajuato.- La falta de una Constancia de Situación Fiscal ha complicado que trabajadores del sector informal pasen a laborar de manera formal.

Desde hace seis meses Gabriel Nicolás Díaz Maldonado ha tratado de generar, sin éxito, su RFC en las oficinas del SAT León.

Al adolescente de 18 años le interesa el documento debido a está buscando un empleo formal que le permita superarse y obtener prestaciones.

En unas diez empresas ha dejado solicitudes de trabajo, pero le niegan la contratación por carecer del documento.

Desde enero, Gabriel está tratando de generar la Constancia acudiendo a las instalaciones para solicitarla, incluso se ha formado, pero no se la han entregado debido a que no está dado de alta en el sistema.

La solución que le proponen en el SAT es anotarse en la fila virtual para darse de alta, pero entrar en ella toma al menos tres meses.

Gabriel cuenta que ha tenido diferentes empleos en fábricas de calzado, ha trabajado como carpintero y herrero y que su último grado escolar fue secundaria.

El joven vive en pareja y tiene un bebé de 8 meses, compromisos que lo presionan para dejar las ‘chambitas’ por un empleo formal.

No podrán contratarlo

A Mario Torres Ramírez le interesa obtener su Constancia de Situación Fiscal para pasar de trabajar en un establo a una empresa formal.

El joven de 20 años vive en una comunidad cercana a Santa Ana del Conde, y le interesa entrar a trabajar en la empresa Tejas El Águila, sin embargo, le piden la Constancia para contratarlo.

Mario nunca ha estado registrado en Hacienda, situación que lo limita para generar el documento. Le sugieren que genere la cita en el portal y que se forme la fila virtual, lo cual para él es complicado.

Desde la semana pasada ha intentado generarlo, pero no ha tenido respuesta y en la empresa tiene una semana para entregarla, de no hacerlo, no le darán el empleo.

“Van tres veces que vengo y nada, tanta vuelta de oquis. Ocupo no perder el tiempo, para llevar dinero a la casa”

Su intención de cambiar de empleo es para acceder a un mejor sueldo, también las prestaciones y la cercanía con su comunidad.

Sin embargo, el joven leonés reconoció que está considerando buscar un trabajo donde no se lo pidan.

Mario cuenta que estudió solo la primaria y actualmente vive en pareja y tiene un hijo recién nacido.

Facilitan empresas el traslado

Trabajadores llegaron ayer de forma colectiva, en camionetas o transporte de empresas, a las oficinas del SAT para tramitar la Constancia de Situación Fiscal.

Empresas de limpieza, entretenimiento y zapateras han facilitado el traslado y permiso a sus colaboradores para realizar el trámite.

Frente al SAT, de un camión bajaron al menos 30 empleados uniformados, que en fila atravesaron la calle para entrar al SAT.

Alberto Reyes fue el encargado de llevar a un grupo de 12 trabajadores de limpieza al edificio del SAT.

Detalló que esta es la primera vez que facilitan el traslado de empleados, y que a estos trabajadores les piden la Constancia para evitar contratiempos con el pago de la nómina.

Se organizan en grupo

Julio César López, de 39 años, trabajador de mantenimiento en una deportiva en San Francisco del Rincón, se puso de acuerdo con un grupo de compañeros para acudir a las oficinas del SAT en León y dividirse el costo de la gasolina.

Francisco López, Juan Miguel Cruces y Agustín Calderón Domínguez acudieron de la empresa Latexa a las oficinas del SAT.

Dijeron que la empresa está enviando grupos de tres personas para hacer el trámite, facilitándoles una unidad y chofer.

AM