León, Guanajuato.- Las cosas cambiaron para los artistas y sus manejadores debido al COVID-19, y la primera presentación de Natalia Jiménez en León, es muestra de cómo serán las cosas (y costos) con la nueva normalidad.

Empresarios consultados, compartieron el roster (costos de un artista) de Natalia, cuyo costo para un aforo de 300 personas en el evento de Distrito León Mx (nuevas instalaciones de la Feria) fue de un millón 700 mil pesos (según fuentes consultadas).

El último precio de cotización, al que AM tuvo acceso es de 1 millón 250 mil pesos (+IVA), de manera adicional se solicita: Transporte aéreo nacional, un boleto de primera clase para su presentación (en aquel momento se encontraba en España).

Hospedaje en hotel de 5 estrellas, considerar 1 jr. suite y 2 habitaciones de lujo; transporte local que incluye una suburban para el aeropuerto, y estar a disposición tanto del artista, como del staff.

Los transportes deben ser con proveedores previamente autorizados; viáticos, además de equipos de iluminación, video, y en caso de no contar con equipos que pida el rider (especificaciones de producción), se llevará por parte del crew de producción. Además de la mudanza y otros aspectos a considerar.

Debido a la pandemia por COVID-19, muchos de los costos quedaron a negociación, debido al aforo menor al 30 por ciento que se solicita en algunos venues de México.

Pues a mí se me hace raro porque a mí me dijeron que no harían conciertos, les propuse hacer Tijuana, donde ya se puede aforado, y me dijeron que no harían. Además, por la pandemia, las negociaciones son en base a la posible taquilla, porque es imposible pagar más de un millón con la situación; las negociaciones se hacen en relación a posibles ingresos. A mí se me hace que a ellos hasta les clavaron ‘el diente’ con más de 2 millones de pesos”, dijo el empresario consultado, quien buscó hacer shows con Natalia.