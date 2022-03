México.- YosStop se volvió tendencia unas horas antes del Día Internacional de la Mujer debido a que arremetió contra usuarios en redes sociales por una votación que se organizó en la que la ponían a competir contra otras influencers.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, en Twitter comenzó a circular una encuesta en la que preguntaban a los usuarios qué influencer era su favorita entre Kenia Os, Kimberly Loaiza, Yuya y YosStop, y fue esta última la que se molestó.

La cuenta del programa de televisión "Cuéntamelo ya" publicó el siguiente mensaje en Twitter: "¡Se viene el Día Internacional de la Mujer! Así que voten por su influencer femenina favorita, ¡puro poder femenino en redes sociales! @keniaos @KimberlyLoaiza_ @yuyacst @YosStoP".

YosStop dio su opinión en Twitter, pero también fue criticada por su mensaje. Foto: Instagram

Tras esto, Yoseline Hoffman expresó su opinión en contra de que pongan a competir a mujeres.

Se viene el día internacional de la mujer y ponen a competir, votar y dividir al público para ver a qué mujer prefieren me queda claro que no han entendido nada", escribió y compartió en Twitter.

Sin embargo, muchos usuarios aprovecharon el mensaje de YosStop para criticarla y otros para recordarle que estuvo en la cárcel acusada de pornografía infantil por el caso de Ainara Suárez, quien fue abusada sexualmente y captada en video cuando era menor de edad, material que la influencer aceptó tener en su poder y que además se burló de la víctima.

"No es competencia, solo te preguntaron quién es tu favorita, no cuál es mejor. Creo que la que no entendió fuiste tú", "Habló la que estuvo en la cárcel, se que no tiene nada qué ver pero ahora te haces la buena, en fin... No entendiste nada", "Mejor que enseñar pornografia de una niña sin su consentimiento para generar vistas y likes, se ve que no aprendiste nada", "Sólo preguntaron quien era la favorita, no quien era mejor, no te claves, no es culpa de nadie que no seas la favorita por muchas de tus acciones", fueron algunos de los mensajes.

Además a través de sus historias de Instagram, YosStop también expresó su molestia.

Mujeres peleándose y diciendo qué mujer es mejor que otra y por qué. Están haciendo precisamente lo mismo que se trata de erradicar".

Junto a ese mensaje adjuntó la imagen de la votación donde también se veía el mensaje de un usuario: "Yuya siempre será la PATRONA de Kimberly Loaiza. Creció sin polémica, un amor de persona y no manipula a sus fans".

YosStop agregó: "¿De eso creen que se trata el Día Internacional de la Mujer? Qué tristeza y vergüenza, lo que ustedes crean o piensen de figuras públicas es independiente de la lucha de las mujeres".