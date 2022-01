Estados Unidos.- A cinco días de los Globos de Oro 2020, galardón que premia a la excelencia de profesionales en cine y televisión a nivel mundial, no se sabe lo que sucederá este domingo.

La 79 Entrega de los Globos de Oro se realizará en Los Ángeles, California.

Al caer en el infortunio luego de que la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) fuera denunciada en febrero pasado por falta de inclusión, diversidad, probidad y ética profesional, la otrora antesala del Óscar parece no interesarle ahora al gremio hollywoodense y sus estrellas.

En febrero pasado, Los Ángeles Times denunció que entre los casi 90 votantes de la entonces venerada HFPA, no había ni un solo miembro de color.

Además, tres periodistas exhibieron pruebas de que quisieron formar parte de sus filas y fueron rechazadas por no ser de su élite.

NBC se negó a transmitir la ceremonia, argumentando que debían reformar sus políticas y prácticas.

De acuerdo con un sondeo realizado por Gente, ni siquiera sus votantes saben qué pasará. El equipo de prensa de la asociación respondió que no había información precisa y que habrá noticias en los próximos días.

Lo único que te puedo decir es que nosotros mandamos nuestros votos este lunes (ayer) y como ‘deadline’ tenemos las 23:00 horas. No nos han dicho nada, no sabemos qué va a suceder, pero seguro no es una ceremonia presencial, porque no hay manera de que se logre.