Santa Fe Klan presume que estará en el Vive Latino, lo atacan pero su barrio lo respalda

México.- Este lunes se confirmó el cartel oficial del Vive Latino 2022 y Santa Fe Klan es uno de los 'headliners' junto a Limp Bizkit, Residente y Banda MS, entre muchos músicos más.

Santa Fe Klan presumió en su cuenta oficial de Instagram el cartel oficial del festival que se realizará el 19 y 20 de marzo de 2022 en el Foro Sol.

"Muchas Gracias A Toda La Raza que me Apoya. Ya Se Armó el Fiestón en el Vive Latino y es Gracias A Ustedes", escribió Santa Fe Klan junto a la imagen del cartel.

En menos de tres horas su publicación logró más de 44 mil me gusta, y múltiples comentarios de apoyo, entre los cuales destacó el de su novia Maya Nazor.

Qué emoción te irá súper bien como siempre!", le escribió su novia Maya Nazor.

Maya Nazor le envió un mensaje de apoyo a su novio Santa Fe Klan. Foto: Instagram

Seguidores del músico guanajuatense Ángel Quezada le escribieron mensajes de apoyo y de buena vibra para que 'la rompa' en el Vive Latino, uno de los festivales musicales más importantes del país y que tuvo que suspender un par de ediciones debido a la pandemia provocada por COVID-19.

A Santa Fe Klan su barrio lo respalda

En Twitter el nombre de Santa Fe Klan se volvió tendencia debido a que apareció en el cartel del Vive Latino, pero también por su reciente aparición en el programa del standupero Franco Escamilla, pues su entrevista se hizo viral.

En la parte del video en el que Santa Fe Klan le responde a Franco Escamilla revela que se gasta su dinero 'en mota' y otras cosas se volvió viral.

El rapero fue protagonista de muchos mensajes en los que los usuarios de Twitter se expresaban respecto a él.

"Mi último deseo antes de morir sería tomarme una caguama con santa fe klan", "Residente? santa fe klan? c tangana? quién jala al VL2022?", "Santa Fe Klan y Limp Bizkit siendo tendencia. El Marlon de dos generaciones distintas viéndose a los ojos y sonriendo", fueron algunos de los mensajes.

Sin embargo, no faltó quién le 'tiró mala onda' al rapero guanajuatense, pues un usuario escribió un texto contra Santa Fe Klan.

"Y este pobre intento de cholo de quinta que se quedó muy lejos de ser un mara salvatrucha, qué demonios anuncia!?", se lee en un mensaje de Twitter.

Por supuesto que 'la raza' salió en defensa del capitalino Ángel Quezada y le respondieron al usuario de la red social su malintencionado comentario.

"No consumo su música, no me gusta, pero lo respeto como ser humano. Basura lo que sale de tu cerebro escribiendo y dando por hecho cosas que no son. Ofendiendo es la única forma que conoces de defenderte o intentarlo".

"Prefiero que halla 'cholos de quinta' que un vato patético que transmite sus frustraciones a través del odio hacía los demás, y si, es música, porque la música no es un porque, es la expresión de uno a través de sonido, saludos".

No hay cosa peor que un mexicano tirándole a otro mexicano!".

"Eres el clasico envidioso que critica a la gente que ni conoce si a la gente le importa medio kilómetro de riata lo que opines", le escribieron.

Manda un mensaje muy importante; salir del barrio persiguiendo un sueño sin hacer daño a nadie tiene sus recompensas... Puede o no gustar su música, su apariencia si así lo quieren. Pero se ve que al compa le encanta lo que hace, luchó por su sueño y la rompió", fue uno de los mensajes de apoyo a Santa Fe Klan.

Además, en Twitter también circularon algunos divertidos memes que hacían referencia a la presentación de Santa Fe Klan en la próxima edición del festival Vive Latino.

