El artista Robenz le dedica otro mural a Vicente Fernández

Jalisco.- Cuando se enteró que Vicente Fernández estaba internado, el artista Roberto Márquez Lujano, conocido como Robenz, viajó desde Dallas, Texas hasta Guadalajara con el fin de rendirle un homenaje con lo que mejor sabe hacer: una pintura.

Sin embargo no solo le hizo una obra a ‘Chente’, pues ahora ya trabaja en otro mural inspirado en don Vicente Fernández.

Al enterarse del delicado estado de salud del cantante tapatío, Roberto llegó a Guadalajara a mediados de agosto con la finalidad de dedicarle una pintura.

El artista plástico comenzó a trabajar en una pieza en acrílico frente al hospital Country 2000, donde se encuentra internado el "Charro de Huentitán" desde hace más de 20 días debido a una cirugía de cervicales a la que tuvo que ser sometido tras una caída.

Por fin, este jueves 19 pudo entregar su obra terminada en el rancho Los Tres Potrillos, propiedad de Vicente Fernández,según información de Reforma.

Cuando llegué al rancho pensaba instalarme afuera para hacerle algunos detalles que se me ocurrieron, pero no me dio tiempo”, contó el artista.