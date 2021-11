México. Flor Silvestre, la actriz que dio paso a la dinastía Aguilar, continúa dejando huella gracias a sus trabajos como actriz y cantante en el cine mexicano. La guanajuatense falleció el 25 de noviembre del año 2020 a los 90 años, pero su trayectoria aún sigue cosechando éxito.

Hoy, a un año de su muerte, la dinastía Aguilar continúa siendo el gran representante de música ranchera, pues desde su hijo Pepe Aguilar hasta su nieta Ángela Aguilar, se han vuelto una gran referencia del género ranchero en México.

Pepe Aguilar siempre ha llevado en alto su apellido y representando con gran orgullo el talento heredado por sus padres, pues no sólo su madre Flor Silvestre fue una talentosa cantante y actriz; también el gran Antonio Aguilar fue encargado de heredar su talento tanto a su hijo como a sus nietos.

Como hijo de Antonio Aguilar y Flor, el artista, de 53 años, heredó de ambos el amor a la música regional mexicana y su cultura. Sin embargo, hay una cualidad que lo hacía aún más afín a su madre, y era la obsesión por el trabajo, pues si bien "La Reina de la Canción Mexicana" pausó su carrera para dedicarse a su familia, nunca dejó de impulsar su dinastía y aprendió a nutrirla desde casa, apoyando a sus hijos y nietos a continuarla.

Es una mujer que hizo muchas cosas, entre ellas, sacrificar su propia carrera por hacer una familia, y eso podrá ser controversial, mucha gente dirá: '¡Qué bárbara! ¿Por qué no hizo su vida?'. Pero supo formar parte de algo que era más grande, formar una familia, porque sin mi madre, la familia Aguilar de esta generación no hubiera existido.

Por ello este jueves, además de la misa íntima que ofrecerán por su aniversario luctuoso en Zacatecas, donde estará acompañado por sus hermanos, amigos cercanos y familiares, el músico y productor la honra continuando con su deseo de seguir expandiendo el género y las tradiciones mexicanas a través de su espectáculo Jaripeo Sin Fronteras.

Sí me siento más comprometido con este deseo porque creo firmemente en que vale la pena mostrar a las nuevas generaciones el México que me enseñaron y que conozco. No me voy a volver documentalista de National Geographic, pero sí lo voy a mostrar en los shows que haga.