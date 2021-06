Acapulco Shore 8 y los triángulos amorosos que ponen en riesgo la casa

Acapulco.- ‘Te dije que iba a haber ped..’ dijo Diego contundente ante la triada que se formó entre Nacha, Karime y él, lo que fue discutido durante las grabaciones de la ‘Cámara Shore’.

En el último episodio de Acapulco Shore, las amigas (que además protagonizan un romance entre ellas), discutieron sobre los sentimientos que surgieron hacia Diego ‘El Mirrey’ de la casa.

Sé que he hechos cosas que no haría, pero no voy a pelear con mi amiga por ti”, dijo Nacha a Diego.

Después, Nacha y Karime hablaron a solas, sobre lo que pasó una noche anterior, que tenía que ver con ese triángulo amoroso, para después sellar la plática con un beso en la boca.

La verdad es que me puse una peda de albañil, nos dimos unos besos, me cae bien, pero x, sólo quiero ser su amiga, tú date (a Diego), ni me importa, fue un borrachazo. Ahora me siento mal, porque no quiero que podamos hacer el ridículo y que nos traiga a las dos como sus pende…”, advirtió Karime.