Aclaran malentendido en precios y conciertos de la Feria de León 2022

León, Guanajuato.- En días recientes, las redes sociales han filtrado información acerca de la Feria de León 2022, como quiénes conformarán parte del elenco y los costos que tendrán, pero si bien la poca información con la que se cuenta es la que ha emitido La Feria a través de sus redes oficiales, también es cierto que información que se circula en la web siempre termina por ser confirmada por los organizadores.

Hasta el momento el patronato no ha realizado la presentación oficial, pero algunos promotores ya decidieron adelantarse con la venta de boletos, sin ser propiamente “autorizado” por los organizadores oficiales.

Se sabe que Marco Antonio Solís “El Buki”, tendrá dos presentaciones en la Velaria de la Feria, y los organizadores abrieron la preventa con boletos que van desde los 400 pesos hasta los 2700 pesos, lo que causó confusión entre la comunidad, ya que es de conocimiento público que los conciertos del Teatro del Pueblo deben ser gratuitos.

Pero el descontento en los los cibernautas no paró ahí, ya que los promotores de Los Tigres del Norte y Julión Álvarez, lanzaron sus tarifas en web con precios en preventa arriba de los 2 mil pesos, lo cual fue confirmado por la boletera Boleto Fácil.

En entrevista Juan Carlos Muñoz, presidente del Patronato de la Feria de León, aseguró que para evitar entorpecer las negociaciones que actualmente mantiene el Patronato, evitó adelantarse a mencionar el costo de las tarifas de acceso, pero dejó claro que las instrucciones de la alcaldesa fueron muy claras al hacer una “feria muy accesible”, ya que la ciudadanía no ha logrado recuperarse de la crisis que ocasionó el Covid-19.

Adelantó que se encuentran ultimando detalles y siguen trabajando en paquetes y en una cartelera con gran variedad de artistas:

Explicó que para los conciertos de la edición 2022 de la Feria de León, siete tendrán costo y los otros 20 serán gratuitos de primer nivel.

Estamos aún en la planeación de cuáles pueden ser gratis, no puedo hablar mucho porque estamos en firma de contratos, créanme que yo soy el más interesado en que conozcan todo, pero mientras no esté en papelito no puedo decir mucho”, aseguró.