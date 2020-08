Actriz se separa y le piden hasta el anillo de vuelta

Ciudad de México.- Después de separarse, su expareja le pide hasta el anillo de compromiso de vuelta a una actriz.

Se trata de la actriz y conductora Paola Durante, quien después de enterarse que su prometido ya era casado tuvo que pedir la anulación de su compromiso.

Mediante una entrevista para el programa matutino ‘Hoy’, la actriz reveló que la madre de su exprometido, la mujer que iba a ser su suegra, la llamó para pedirle que le devolviera el anillo de su hijo.

Me lo quedé, he estado pensando estos días en regresarlo porque su mamá me llamó para pedírmelo, pero no sé qué hacer. Para mí fue un regalo y muy bonito", comentó la actriz.