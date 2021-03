¡Que pague lo que debe! Acusan en redes a Ninel Conde

México.- El nombre de Ninel Conde parece haberse vuelto sinónimo de escándalo, pues mientras aún está envuelta por la polémica del fraude cometido por su esposo Larry Ramos, en redes sociales la están señalando de no pagar por un servicio de reparación de su refrigerador.

Una mujer que se identifica como María Elena en Facebook acusó a 'El Bombón Asesino' de quedarle a deber por un trabajo que realizó en su casa, por lo que decidió 'quemarla' en redes.

Como muchos saben trabajo en una empresa dedicada a la reparación de línea blanca, dude mucho en hacer público esto, lo hago más que otra cosa para prevenir a personas que presten un servicio de pasar por lo mismo que nosotros", explicó la supuesta afectada.

En internet compararon a Ninel con su esposo Larry Ramos.

Explicó que el pasado lunes 22 de febrero una empleada de la cantante le llamó para solicitar un servicio de reparación para un refrigerador y un congelador, trabajo que, según detalló, se hizo el miércoles 23 en la casa de Ninel Conde, incluso María Elena dijo que la también actriz los estuvo supervisando un rato.

Se reparó el refrigerador y congelador, se les hizo cambio de filtros y mantenimiento general, en el servicio prestado el técnico y su ayudante pasaron cerca de 3 horas trabajando".

Dijo que la persona que trabaja con Ninel, a quien identificó como Isis, le comentó al técnico a medio trabajo que pagarían por medio de transferencia, pero al término de las reparaciones comenzaron los problemas.

"Al terminar despacha al técnico diciéndole que ya se estaba procesando el pago al hablar con ella ya terminado el trabajo me dijo que su jefa pedía un descuento el cual se le hace 15% de descuento, la siguiente vez que se le pide el comprobante de pago nos comenta que necesita primero la factura cuando nunca manda los datos".

Dejó de contestar llamadas y al enviar mensaje nos dice que antes de pagar debe checar que si estén bien sus aparatos, que los van a probar 8 días y después simplemente dejó de contestar".

La afectada incluso ventiló el número de celular desde el cual Ninel la había contactado.

“Nunca pagó el servicio. Creo que deberían ser conscientes del daño que hacen con estas acciones ya que no solo se perdió el tiempo y esfuerzo del técnico, también el importe del compresor y filtros los cuales a nosotros nos generaron un gasto”, expresó, sin revelar la cifra de dinero que le adeuda la cantante.

La comparan con su marido

En redes compararon a Ninel con Larry Ramos, quien está acusado de un fraude millonario. "El que con lobos anda a aullar se enseña", "El mismo caminito del marido lleva", "Dicen que Ninel todo lo quiere regalado, todos sus viajes son gratis sus tratamientos,según a cambio de publicidad, no le gusta pagar", fueron algunos de los mensajes que usuarios expresaron luego de que la cuenta de la bloguera chicapicosa2 publicara en Instagram las capturas de pantalla de la denuncia hecha en Facebook.

Ninel Conde asegura que nada tiene que ver con los problemas legales de su esposo Larry Ramos. Foto: Instagram

'Yo soy una mujer de trabajo'

La actriz de telenovelas por fin rompió el silencio respecto al problema legal que enfrenta su esposo Larry Ramos, luego de que la cantante Alejandra Guzmán ganara la demanda que interpuso contra él por un fraude de varios millones de dólares.

Ninel Conde decidió responder para las cámaras del programa "El Gordo y La Flaca" que su relación con Larry no se ha visto afectada por el escándalo del lío legal, pues no pone atención a las noticias que la involucran en eso, aunque hace mucho tiempo que no se les ve juntos ni en las fotos de su Instagram.

Cancelado, ni Dios lo quiera (ir a prisión)... no pasa nada, no veo los comentarios, es una situación que no es en mi realidad, no me voy a concentrar en cosas destructivas y que son titulares para vender ”, dijo.

Dijo que no está enterada de los asuntos legales de su esposo, pues se mantiene enfocada en su trabajo.

Estoy concentrada en mis cosas. Nada tiene que ver conmigo, yo soy una mujer de trabajo".