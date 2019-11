Acusan a Yuya de plagiar paleta de maquillaje, ella responde

México.- La influencer Yuya volvió a ser acusada, ahora de plagiar una paleta de maquillaje llamada ‘Metamorfosis’. La misma ilustradora lo denunció en las redes sociales.

De manera reciente, la youtuber Yuya lanzó un nuevo producto de su línea de maquillaje, una paleta de sombras que tituló ‘Metamorfosis’, la cual dijo es uno de sus productos más especiales, pues su nombre se refiere a la evolución.

Pero la famosa mexicana no esperaba ser acusada de plagio otra vez. Y es que Kelsey Oseid denunció a través de su cuenta de Instagram que el diseño de la portada de la paleta de colores tenía bastante similitud con uno de sus ilustraciones.

La ilustradora Oseid, quien ha trabajado con marcas como H&M, publicó que la similitud de ambos diseños era bastante y que a pesar de intentar contactar con el equipo de Yuya no había tenido éxito.

Me he comunicado varias veces con el equipo de Yuya y no he recibido una respuesta. Cuando me enviaron su publicación promocionando la paleta (diapositiva 3), pensé que era mi letra. Si está dispuesto, agradecería mucho que alguien vaya a @bailandojuntos y/o @yuyacst y trate de hacerles saber que quiero ponerme en contacto”.