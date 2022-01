Miami.- Adamari López tenía preocupados a sus seguidores, pues su ausencia en el programa Hoy Día del que es conductora llamó la atención, por lo que la también actriz reveló el motivo, y es que resultó que se contagió de COVID.

A través de sus redes sociales, Adamari López dio a conocer que se contagió de coronavirus, motivo por el cual estaba aislada.

“Sé que muchos se han estado preguntando por qué no estoy en el show desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita”, explicó en sus historias de Instagram.

Pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID y el resultado ha salido positivo”, agregó.

La conductora puertorriqueña detalló que estaría cuidándose unos días por lo que seguiría alejada unos días más hasta que el resultado de la prueba para detectar COVID salga negativo con el fin de estar completamente recuperada y no causar más contagios.

"Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos", expresó.

Adamari López ha llamado la atención recientemente debido a su gran pérdida de peso, incluso algunos de sus compañeros del mundo del espectáculo han expresado algo de preocupación, como es el caso del conductor Héctor Sandarti, quien le recomendó que ya no bajara más kilos.

Adamari López no ha dado a conocer si su hija también se contagió de COVID. Foto: Instagram

Se preocupan por su pequeña hija

Los seguidores de Adamari López se preocuparon no solo por la salud de la boricua, sino también por la de su pequeña hija Alaïa, de 6 años de edad, producto de su relación con Toni Costa, quien es muy unida a ella tal como se puede ver en las imágenes que comparte la conductora de Telemundo.

Toni Costa, ex pareja de la famosa, también dio positivo a COVID unos días antes de Navidad, pero de la pequeña Alaïa no se ha revelado si también contrajo el virus.

