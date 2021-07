Adela Micha se inmortaliza en Tik Tok con sus famosas ‘Antifrases’

CDMX.- Adela Micha no sólo saca a la luz la verdad de los famosos, sino que también ha sabido introducirse en el mundo del Tik Tok con sus “Antifrases de la Micha” que tienen miles de reproducciones.

Sus frases célebres se usan para parodias en plataformas de Tik Tok, y ello le ha dado gran relevancia en esta red social.

Una de las más famosas son:

Iniciando el año apenas, y yo no sé que está más vacío: si mi cartera, mi vida amorosa o mi alma”.

Muchos fans, han usado este tipo de frases para representar algún vacío, hacer burla de la vida amorosa o simplemente para subir algo chusco a esta red social.

La verdad es muy difícil encontrar a una amiga que sea leal, honesta, solidaria, divertida, inteligente, así es que el consejo que le doy a mis amigos es...que no me pierdan”.

Además, Adela se encuentra ocupada en su programa que se transmite por redes sociales: “Me lo dijo Adela”, donde entrevista a personajes de la farándula.