Adele causa impacto por su delgadez en portada en Vogue

AM.- La cantante británica Adele causó furor por su portada en Vogue, donde habló sobre su vida privada, divorcio, hijo y su condición fitness.

En la entrevista, tocó temas como su vida fitness, la que le cambió la vida y transformó su autoimagen.

Habló con profundidad sobre la separación con Simon Konecki, su exesposo, y los cuestionamientos del hijo de los dos, Angelo, sobre por qué no siguen juntos.

No estaba bien para mí. No quería terminar como otras personas que conozco. No era miserable-miserable, pero pude serlo si no me consideraba a mí misma primero”, añadió.