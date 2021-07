México.- La actriz Adriana Lavat denunció que recibió amenazas de Rafael Márquez y Jaydy Michel, porque volvió a exigir la pensión alimenticia que el ex futbolista no quiere pagar para los hijos que tuvieron juntos: Rafaella y Santiago.

Desde el divorcio de Adriana Lavat y Rafael Márquez en 2008, después de cinco años de matrimonio, ambos han protagonizado una guerra legal por la manutención de sus dos hijos, pues la hija del actor Jorge Lavat exige que el futbolista cumpla con una pensión alimenticia que él nunca ha querido pagar argumentando que le parece injusta.

En 2015 parecían haber llegado a un acuerdo, pero no fue así, lejos de eso, él la demandó en tres ocasiones (2008, 2012 y 2015) para intentar reducir la cantidad estipulada por las autoridades de tres ciudades distintas: Barcelona, Nueva York y Miami.

En 2017 la actriz interpuso una demanda por falta de pago de esa pensión y ahora, apenas hace unos días, volvió a manifestarse contra Márquez a través de un mensaje en sus redes sociales, y además de que expuso que el ex deportista sigue sin cumplir con sus obligaciones, denunció haber recibido amenazas por él y su esposa Jaydy Michel a través del abogado de la pareja.

Me mandaron decir con su abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor, que lo haga. Que tome en cuenta que será un proceso largo, tedioso y costoso.

Me mandaron decir que he sido muy conflictiva todo este tiempo (...) O sea, que una mujer que no deja que hagan menos a sus hijos, y que pelea porque les den lo que les corresponde, además de todo lo que me han llamado (zorra, abusiva, vividora, etc.), es también conflictiva”.