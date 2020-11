Aída Cuevas le otorga el perdón a su hermano Carlos Cuevas y retira demanda

México.- Esta mañana trascendió que la cantante mexicana Aída Cuevas acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a retirar la demanda que interpuso hace unos meses contra su hermano, el también intérprete Carlos Cuevas, por violencia familiar.

Así lo dio a conocer el conductor y periodista Álex Kaffie en su perfil de Instagram, compartió que la cantante y reina de la música ranchera acudió a retirar la demanda contra su hermano Carlos Cuevas y otorgarle el perdón.

En septiembre pasado, Alfonso Arnáez, abogado de Aída Cuevas y socio y representante del abogado Guillermo Pous, informó que la ‘máxima exponente de la música mexicana’ ratificó su denuncia en contra de su hermano, el cantante Carlos Cuevas, por el delito de violencia familiar.

Y en octubre, la intérprete acudió a ‘Ventaneando’, donde le contó a Pati Chapoy, su amiga, que inició el proceso legal en contra de su hermano Carlos y lo acusó de supuesta violencia intrafamiliar y psicoemocional.

Ya desde hace mucho tiempo que me ha molestado, pero lo más importante es que él se ha basado en decir que yo me enojé porque él dijo que no le constaba que Juan Gabriel me pidiera matrimonio, que por cierto culpa a ‘Ventaneando’ (...) Sinceramente, a nadie le consta que Juan Gabriel me pidió matrimonio porque me lo pidió a mí, solos y me lo pidió tres veces. Tuve ese honor”, aseguró Aída Cuevas en esa ocasión.