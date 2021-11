México.- Famosos como Alejandro Fernández, J Balvin, Maluma, Thalía y el Grupo Firme han impuesto la moda de tener su propio jet privado para hacer más fácil sus traslados, ya sean por trabajo o compromisos familiares.

Pero otros que aunque no tienen los recursos para tener uno propio, sí buscan el lujo y la comodidad al viajar por aire y recurren a la renta, como Nicky Jam, Prince Royce, Anitta, Karol G y Romeo Santos.

Además de la moda de los autos caros, ahora las celebridades optan por alquilar o comprar aviones porque entre más caros y más grandes, son mucho mejor.

Una de las agrupaciones que hace tres meses dejó los vuelos comerciales es el Grupo Firme, cuyos integrantes, al estilo Alejandro Fernández, presumieron su jet privado, pues era necesario para sus traslados a los conciertos.

Es una necesidad, no es un lujo, pero no es tan fácil tener un avión eh, los gastos son caros”, dijo Anuel.

Danna Paola es otra celebridad que tampoco le desagrada trasladarse en un jet privado, pero actualmente no necesita rentar uno, pues no está de gira.

A mí me gusta darme mis lujitos, no te voy a decir que no, pero la verdad que a veces es más complicado, ahorita que no estoy saliendo de gira como para qué, pero si me quieren regalar uno, no hay problema, estaría increíble, pero yo con primera clase la hago”, dijo Danna Paola cuando se le preguntó si le gusta la idea de moverse en jet privado.