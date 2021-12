No apreté el gatillo: Alec Baldwin niega que disparó contra directora de fotografía

Estados Unidos.- El actor de cine, Alec Baldwin niega haber disparado el arma que mató a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, durante la grabación de una película, el pasado 21 de octubre.

Luego de esta tragedia para la industria del cine, Baldwin concedió una primera entrevista en la que asegura que no apretó el gatillo del arma que hirió y mató a Halyna durante el ensayo.

El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo”, afirma Baldwin en entrevista concedida al canal ABC News.

Esta es la primera entrevista que Baldwin ofrece después de la tragedia ocurrida en Nuevo México, en el set de Rust, el western de bajo presupuesto que protagonizaba y producía.

Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película, falleció el 21 de octubre tras ser herida de bala mientras ensayaban una escena.

Antes, el asistente de producción entregó un arma a Baldwin diciendo que estaba “fría”, en referencia a que estaba descargada.

Al momento en el que el actor, de 62 años, practicaba la posición de su mano, fue cuando se produjo el disparo, según declaraciones colectadas y divulgadas por la Policía.

Abatido, Alec sostuvo que no tenía idea de lo ocurrido.

Y confesó que esta tragedia es lo peor que le ha pasado en en la vida.

Pienso qué podría haber hecho. Hutchins era amada por todos. Todavía me cuesta trabajo creer que murió. No me parece real”, dijo Baldwin durante la entrevista.