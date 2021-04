¡Qué calor! Alejandro Fernández muestra sus pectorales y encanta en redes

México.- Alejandro Fernández dejó atrás el Covid-19 para celebrar su cumpleaños 50 y mostrar a través de una fotografía en redes sociales lo bien que se mantiene, con lo que desató los buenos comentarios de sus casi 3 millones de seguidores en Instagram.

“El Potrillo”, quien cumplió 50 años hace tres días, compartió una imagen en Instagram, para la que se quitó la camisa y mostró el resultado de ir al gimnasio.

En la imagen, el cantante de regional mexicano y pop latino se muestra sin camisa para dejar al descubierto sus tatuajes, los cuales adornan sus pectorales.

A su vez agradeció a Dios y a la vida por permitirle seguir creciendo y por gozar de salud y fuerza para seguir su camino.

Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme seguir creciendo y por darme la salud y la fuerza necesaria para disfrutar lo que me queda de camino. Hoy, a mis 50 años, me siento mejor que nunca! Ámonossssss mi genteeeee!”.

Algunos de los famosos que reaccionaron a la postal del papá de Camila Fernández fueron Latin Lover, Alfonso de Nigris, Adrián Uribe y Pascal Duvier, entre otros, además de fans.

Han pasado tres días, pero... Feliz cumple mi amor. No sabía qué querías de regalo y te bajé la luna. Me pareció el mejor regalo para la estrella que más brilla... Tú. Feliz vuelta al Sol. Te quiero”, “Y una vez más me morí. ¿Podrás venir a reanimarme? Igual todavía hay esperanza”, “Que buena cosecha la del 71”, “Como los vinos”, le escribieron seguidores.