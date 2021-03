Alejandro Fernández ya es abuelo, confirman nacimiento de su primera nieta

Guadalajara.- Cayetana, la primera nieta de Alejandro Fernández, y bisnieta de don Vicente Fernández ya nació, así lo confirmó la revista ¡Hola! con una tierna imagen de Camila y Francisco Barba, los recién estrenados papás.

A través de la cuenta de Instagram de la revista ¡Hola! se confirmó que la pequeña Cayetana llegó a este mundo el pasado domingo 14 de marzo en Guadalajara, Jalisco, noticia que los Fernández tenían muy guardadita.

En la imagen se puede ver a Francisco Barba junto a Camila Fernández, cuando están en el quirófano tras dar a luz, aunque tendremos que esperar para conocer a la pequeña Cayetana.

La primera nieta de 'El Potrillo' nació por medio de cesárea, y midió 49 centímetros, según publicó la revista que tuvo la exclusiva del nacimiento.

En febrero pasado se dio a conocer que Camila le daría al cantante de música ranchera la dicha de convertirse en abuelo.

"Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo. Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción", escribió en Instagram en aquél entonces.

No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano", escribió Fernández en febrero.

Camila Fernández se casó el primero de agosto del año pasado con Francisco Barba, una boda que causó gran polémica por celebrarse en medio de la pandemia de COVID, y a la que acudieron cientos de asistentes, los cuales se pudo ver en imágenes que no todos usaban cubrebocas.

Cuando se realizó el enlace se rumoró que la nieta de Vicente Fernández estaba embarazada, debido a que la boda se realizó de forma apresurada y sin aviso de por medio; la noticia de que 'El Potrillo' sería abuelo se confirmó meses después.