México.- Aunque a los ojos de sus fans, Alejandro Fernández luce guapo con cualquier look, parece que a él no le gustó que su bigote causara burlas y comparaciones con el cantante colombiano Camilo.

En días pasados, el cantante compartió en Instagram una imagen donde se ve su bigote en medio de un paisaje cubierto de nieve en Aspen, Colorado y aunque muchos seguidores le dijeron que se veía muy bien, otros de plano le hicieron bullying.

Alejandro Fernández a mediados de enero en Aspen, Colorado con su mostachón./ Foto: Instagram

El cantante colombiano Camilo es conocido precisamente por su estilo de bigote puntudo./ Foto: Instagram

Aunque Alejandro Fernández aseguró que cuando se rasurara su bigote iba a ser por una buena causa, el cantante decidió quitárselo minutos antes de su primer concierto en el Palenque de la Feria de León 2022.

“Las últimas vueltas, espero les guste mi #bigote Será por una buena causa cuando lo tenga que rasurar.Les pasaré toda la info después. Abrazos!”, fue lo que escribió El Potrillo.

Fue este 6 de febrero de 2022, a dos días de su primer concierto en León, que el hijo de Vicente Fernández subió un video en blanco y negro donde aparece rasurándose el bigote el mismo con una rasuradora.

Alejandro Fernández subió un video a Instagram donde muestra que se quita el bigote./ Foto: Instagram

El intérprete de “Me dediqué a perderte” dijo que debido al Palenque de la Feria de León 2022 había decidido quitarse el bigote, para que a su público no se le hiciera extraño.

“Se llegó el día, hoy trabajo en León así es que me lo tengo que cortar porque si no la gente me va a ver y va a ser muy extraño para todo el público verme con este mostachón”, explicó.

El Potrillo compartió cuánto tiempo le tomó dejarse crecer ese bigote que también causó comparaciones con el pintor español Salvador Dalí.

“Es un bigote de maso menos para que se den una idea, de cuatro, cinco meses que me lo empecé a dejar largo, no fue nada fácil dejarse un bigote así de este tamaño”, aseguró.

Enseguida volteó a la cámara para que le tomaran la última foto con ese “mostachón” y agregó: “Duele, pero todo fuera como el pelo o el bigote”.

La última foto de Alejandro Fernández antes de rasurarse el bigote./ Foto: Instagram

Aunque Alejandro ya llevaba avanzada la rasurada, se vio al espejo, dudó y se preguntó: “Solo que me deje un cantinflas charrasqueado, podría ser”.

No obstante, prosiguió pasándose la máquina encima de los labios y al finalizar, expresó: “Ahora sí al palenque”.

¿Y la noble causa de Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández había dicho que se iba a quitar su bigote puntudo por una buena causa, pero en el video que subió a su Instagram no mencionada algo al respecto, sólo que se lo quitó para cantar en el Palenque de la Feria de León 2022.

Alejandro Fernández durante el Palenque de la Feria de León 2022./ Foto: David Pimentel

Los seguidores comentaron a la publicación del video que no les importaba cómo luciera El Potrillo, porque como sea, es guapísimo.

“Tú bello por todos lados con o sin”, “Bigotes de todos los estilos, tú único nuestro Potrillo”, “Que guapísimo te ves!!!! con o sin el Bigote y me fijé en tus ojos que pestañas eh!?”.

Sin embargo, sí hubo quienes celebraron que volviera a lucir su rostro sin barba o bigote.

“Mi Potrillo te ves más hermoso sin tu barba y bigote, tenías tu belleza escondida como dicen por ahí. Yo soy de León y muy feliz de haberte visto”, “Bendiciones estás guapo de cualquier forma, pero mucho mejor sin bigotón”.

