Alejandro Fernández recuerda emotiva anécdota junto a su padre Vicente Fernández

Ciudad de México.- En el cumpleaños número 82 de Vicente Fernández, su hijo Alejandro Fernández decidió compartir una emotiva publicación para recordarlo, lo cual impresionó y conmovió a sus fans y seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el famoso “Potrillo” colgó una postal en el muro de su cuenta oficial de Instagram, donde se le puede ver junto al “Charro de Huentitán” arreglándole la corbata.

En la tierna fotografía el intérprete de “Me dediqué a perderte” anotó como descripción de la publicación.

El día de esta primera foto, yo me dirigía a la presentación de un disco. Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba. Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho”, comienza el mensaje.