Alex Speitzer y Ester Expósito juntos en miniserie ‘Alguien tiene que morir’ de Netflix

México.- “Alguien tiene que morir” es el reencuentro de Alejandro Speitzer con el director Manolo Caro, de quien resalta su manera de dirigir y contar historias.

En entrevista exclusiva para AM, el mexicano Alejandro Speitzer y el español Carlos Cuevas, compartieron parte de su experiencia en la miniserie que se transmitirá por Netflix este 16 de octubre.

Para ambos fue algo enriquecedor, pues no sólo aprendieron de actores de abolengo como Carmen Aura, Cecilia Suárez y Ernesto Alteiro, sino que les mostró que aún hay mucho por hacer en temas de igualdad y tabúes sociales.

(Manolo Caro) No me había platicado mucho de la historia, tampoco conocía al elenco, yo tenía ganas de volverme a juntar con él, y que te puedo decir, la experiencia fue muy enriquecedora”, comentó Alex Speitzer.

Sabía que iba a contar una historia de otro género, uno que no había tocado, y eso me parecía muy retador, ya cuando conocí de qué iba, sentí que era necesario contarlo, y más, cuando me entero del elenco, fue como la cereza del pastel”, agregó el novio de Ester Expósito.