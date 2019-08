Alfredo Adame acusa a Andrea Legarreta de serle infiel a Erik Rubín

CDMX.- El actor Alfredo Adame volvió a arremeter contra la conductora Andrea Legarreta, a quien acusó de gritar a los cuatro vientos que ella era la primera dama de Televisa, pero además de serle infiel a Erik Rubín con un vicepresidente de la televisora.

Todo se supo por un audio en el que se escucha a Adame expresarse de forma desagradable de la también actriz y acusa al cazafantasmas Carlos Trejo, con quien trae “pleito comprado”, de filtrarlos.

Fue el mismo Alfredo Adame quien confirmó la veracidad del audio filtrado hace algunos días y aseguró que no se arrepiente de lo que dijo, por el contrario, y volvió a arremeter contra ex compañera del programa “Hoy”, de Televisa.

Pues sí, sí dije que Andrea Legarreta era una mier#@ de persona, pero todo se había quedado entre nosotros hasta que Trejo subió el material. En este país yo puedo decir lo que se me pegue la regalada gana y opinar lo que quiera de cualquier persona”.

El ex esposo de Mary Paz Banquells aclaró que no teme ser demandado por Legarreta, pues él no filtró el audio. Agregó que espera que también se filtre todo lo que ella ha dicho de él.

¿Y a mí por qué? Que demande a quien difundió el audio, yo no fuí. Ojalá también filtren todo lo que ella ha dicho de mí, durante cuatro años y medio me estuvo jode y jode y armaba complots con los ejecutivos de Televisa para que me corrieran del Hoy”, recordó.

Adame tacha a Andrea de conflictiva en “Hoy”

Y sobre supuestos problemas de Andrea Legarreta con su compañera Andrea Escalona y la misma productora, Magda Rodríguez, Adame señaló que ha escuchado que sí tiene problemas con parte del elenco.

Andrea Legarreta hace lo que quiere con todo el mundo, y según he escuchado, ahorita tiene muchos problemas con Andrea Escalona, y que incluso ya logró sacar a la mayoría del talento que Magda Rodríguez”.

La conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín forman una de las familias más solidas y unidas del medio del espectáculo, al lado de sus hijas Mía y Nina. Foto: Especial.

Cuando dejamos de trabajar juntos, me enteré de que les daba las órdenes a los productores y que ella misma fue la que se encargó de gritar a los cuatro vientos que era la primera dama de Televisa y la dueña del programa... ¡gracias a sus relaciones!”.

La acusa de serle infiel a Erik Rubín

Sin importarle que es una dama, Alfredo Adame también tachó a Andrea Legarreta de infiel y dijo que gracias a ella le decían “el unicornio”, como se dio a conocer en el canal de YouTube “Productora 69”.

Esta vieja andaba con un vicepresidente por eso la protegían y la siguen protegiendo (…) A Erik Rubín que es muy buena persona, un buen muchacho y es una gente educada, decente y todo, gracias a la vieja le dicen el unicornio”, se escucha a Adame en el audio.

Y al preguntarle, Adame lo volvió a afirmar, dijo que Legarreta le vio la cara por años a Erik Rubín.

(Erik Rubín) Ha dejado que Andrea le vea la cara durante años y años, ésa es la verdad de las cosas. Tampoco sé si ella aún ande con el ejecutivo, pero mientras yo compartí cámara con ella, sí tenía otra relación...”, dijo Adame en el audio.

El tema comienza en el minuto 58...

¿Qué le responde Andrea Legarreta?

Como toda una dama, la bella conductora de Televisa, Andrea Legarreta, no le respondió directamente a Alfredo Adame, sólo se limitó a compartir un pensamiento en su perfil de Instagram, donde señala lo bien que se encuentra en familia.

En la imagen que compartió, señala que “Los gritos son señal de debilidad, la humillación es señal de pobreza y la calumnia es señal de envidia”.

La protagonista de la telenovela “Vivan los niños” señaló que ella tiene la certeza de quien es, pero sobre todo está agradecida por su vida y su familia.

Dejo esto por aquí y me retiro lentamente con la certeza de quien soy y agradecida por mi historia de vida, por mi familia, mis amores, mis amigos y tantas bendiciones... Apapachos hermosuras! Dios me los bendiga!”, escribió la actriz de doblaje.

La apoyan estrellas del espectáculo

Y las muestras de apoyo hacia Andrea Legarreta y su familia no se hicieron esperar por parte de amigos como Yanet García, Sara Corrales, Yuri, Polo Morín, Adriana Fonseca y Maribel Guardia, quien dejó bien en claro su apoyo a su amiga.

Deja que los perros ladren”, escribió Maribel Guardia.

Pero los apapachos por parte de su público en redes sociales no espero y le mostraron su respaldo y le recordaron la gran dama que es.

Tu brillo les molesta y opaca a quienes por su humilde trayectoria no logran brillar, lo que no saben es que la arrogancia y la calumnia es el principio de su decadencia”, le escribió un fan.