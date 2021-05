México.- Alfredo Adame prometió “cositas ricas” a Sherezada, una mujer transgénero que filtró el chat íntimo que tuvo con el actor y ahora candidato a Diputado en Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas.

En la cuenta de Instagram de Chica Picosa, había una captura de pantalla de Whatsapp con la joven Sherezadha saludando al candidato, y aunque ya fue borrada, aparece en las búsquedas de Google.

Alfredo Adame le responde con un audio en el que no se va con rodeos y le coquetea directamente.

Sherezadha le dice que sí a Alfredo y le pide que le envíe fotos subidas de tono.

Alfredo no lo piensa y enseguida le manda a Sherezadha una foto de su miembro.

La supuesta conversación termina con Sherezadha y Alfredo Adame acordando una cita para verse un sábado en la casa del actor, donde incluso le pide a la mujer que lleve amigas suyas.

Esta no es la primera vez que Alfredo Adame muestra relación con mujeres de la comunidad trans, pues ha sido cachado en fotos a pesar de que anteriormente ha demostrado una postura homofóbica.

Alfredo Adame ha mostrado su rechazo hacia la comunidad LGBT, a la cual pertenece su hijo Sebastián, quien reveló su sexualidad a los 21 años.

El joven ofreció una entrevista a Paty Chapoy en su programa “Ventaneando”, donde admitió que es homosexual. Esto habría causado la ira de Alfredo Adame, quien rechazó la sexualidad de su hijo.

Me habla en la noche y me dice: ‘Yo ya te dije que no quiero que hables de tu sexualidad en cámara, porque me pones en el ojo del huracán. Me atacan, me dicen que mi hijo es joto’”, contó Sebastián en su momento a Chisme No Like.