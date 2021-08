México.- Altair Jarabo celebró una lujosa boda con Frédéric García en el imponente Château de Vallery, en la región de Borgoña, en Francia… y tras convertirse en tendencia, todos se preguntan ¿quién es, cuántos hijos tiene, a qué se dedica?

La actriz de 35 años que ha participado en novelas de Televisa como "Vencer el desamor", "Por amar sin ley", "Llena de amor" y "Abismo de pasión", le dijo “sí acepto” al empresario de 53 años, por lo que su diferencia de edad de 18 años, no fue impedimento para que se juraran amor eterno en el castillo francés como una boda de ensueño.

La propia historia de amor de Altair Jarabo comenzó cuando conoció a Frédéric García gracias a que una amiga en común los presentó hace tan sólo unos meses.

Sus primeras pláticas fueron exclusivamente de trabajo, pero también salió a relucir el tema de Marruecos, país con el que la actriz tiene un proyecto cinematográfico que acerca naciones. Una plática llevó a otra y entonces la química del amor hizo efecto anunciando su compromiso en abril.

El empresario nació en Toulouse, Francia el 15 de septiembre de 1967, pero desde hace más de dos décadas radica en México gracias a varios de sus negocios.

Estudió la carrera de Ingeniería en la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM). Cuenta con especialidad en Administración de Sistemas Industriales, y tiene maestría en Administración de Proyectos Internacionales en la École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP).

En 1992 fue Director de Proyectos de GTM International en París, Francia y en 1999 le dieron el cargo de Director de Mercadotecnia de ASUR (Aeropuertos del Sureste)-México. Cuatro años después, es decir, en el 2003 fue Cónsul Honorario de Francia en Cancún, México.

De 2015 a la fecha se ha desempeñado como presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG).

En el 2017 ocupó el puesto 306 de los 300 líderes mexicanos internacional, según el ranking hecho por la revista Líderes Mexicanos.

Actualmente es Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y Director General de Airbus Group México.

En algunas entrevistas, la actriz ha descrito a su esposo como listo, de carácter fuerte y cariñoso.

Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días : Lo amoooo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, compartió Altair en redes sociales cuando anunció su compromiso.