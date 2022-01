Estados Unidos.- La muerte de Diego Verdaguer causó gran tristeza entre sus seguidores, pero nada comparada con lo que debe estar sintiendo su viuda, Amanda Miguel, quien por primera vez tras el fallecimiento del cantante, se expresa con un desgarrador mensaje.

El pasado jueves 27 de enero la noticia de la muerte de Diego Verdaguer, debido a complicaciones por COVID, causó gran asombro en el medio del espectáculo.

Y es que según lo informado por la oficina de relaciones públicas del cantautor, él había contraído el virus desde diciembre pasado, sin que se tuviera información al respecto.

Amanda Miguel compartió esta foto de Diego Verdaguer a quien llamó 'su ángel'. Foto: Instagram

Es por eso que causó tanta sorpresa la inesperada partida de Verdaguer. Tanto Amanda Miguel como su hija Ana Victoria habían pedido comprensión ante este difícil momento por el que atravesaban, pero ambas rompieron el silencio en sus redes sociales para dedicarle unas palabras.

La noche de este domingo, Amanda Miguel escribió un emotivo mensaje dedicado al 'unico amor de su vida', junto a una foto en el que Diego aparece con alas de ángel.

"Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección", se lee en el mensaje.

Hoy no sé cómo vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días", agrega la cantante.

Amanda, quien fuera esposa de Diego Verdaguer por 46 años, expresa que desea estar con el pronto.

"Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías … Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre", finaliza el mensaje.

Amanda Miguel recibió el apoyo de sus seguidores y de amigos cercanos, como es el caso del conductor de televisión Omar Chaparro, quien le dedicó unas palabras.

Lloro contigo querida Amanda, como bien dices nos dio todo y tanto a todos los que lo conocimos, su amor no muere, sólo trasciende, aquí estamos Amanda, te abrazo muy fuerte", le escribió Omar.

Amanda Miguel recibió un mensaje de Omar Chaparro. Foto: Instagram

