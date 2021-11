California.- En los American Music Awards 2021 la Banda MS se convirtió en el Mejor Dúo o Grupo Latino al ganar en esta categoría en la que competían contra Calibre 50, Eslabón Armado, La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho y Los Dos Carnales.

Aunque esta noche Banda MS se encontraba en Bellevue, Washington, ofreciendo el último show de su extensa gira de trabajo en los Estados Unidos, tras lo cual la agrupación continuará en la República Mexicana con presentaciones en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey en diciembre próximo.

Sin embargo, la noche de los AMAs se la llevó BTS, la sensación coreana que triunfó como Artista del Año la categoría más importante en la entrega de premios que se realizó en el Microsoft Theater de Los Ángeles, California.

BTS se llevó la noche en los AMAs al ganar como Artista del Año. Foto: Twitter

El fenómeno coreano también se alzó con el galardón en la categoría Mejor Dúo o Grupo Pop.

Mientras que Bad Bunny los igualó en número de triunfos en los American Music Awards, pues ganó como Mejor Artista Latino Masculino y Mejor Álbum Latino por su disco "El último tour del mundo"; en esta noche la Mejor Artista Latina Femenina resultó ser Becky G.

La entrega de los American Music Awards estuvo amenizada por las actuaciones de Bruno Mars y Anderson Paak, quienes abrieron la ceremonia con su tema con el tema "Smokin out the window", aunque sin duda la actuación más esperada fue la de Coldplay junto a BTS, sin embargo tal parece que esta colaboración no convenció, pues en las redes sociales fue muy criticada.

“Queridos #AMAs No vuelvan a hacer eso!!!! #ColdPlay + #BTS = simplemente horrible. Cómo pudieron hacer eso????”, fue uno de los mensajes en Twitter.

Esa actuación de Coldplay y BTS fue un desastre, no entendí ni una sola palabra que ellos cantaron. Coldplay tú mejor por tu cuenta”, se leía en otro tuit.

Bad Bunny se llevó dos galardones en los American Music Awards. Foto: Twitter

Becky G ganó como Mejor Artista Latina Femenina. Foto: Twitter

A continuación el listado de ganadores de los American Music Awards 2021.

Nominados y ganadores en los American Music Awards 2021

Artista del año

Ariana Grande

BTS (ganadores)

Drake

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

The Weeknd

Artista Revelación del Año

24kGoldn

Giveon

Masked Wolf

Olivia Rodrigo (ganadora)

The Kid LAROI

Colaboración del Año

24kGoldn ft. iann dior, Mood

Bad Bunny & Jhay Cortez, DÁKITI

Chris Brown & Young Thug, Go Crazy

Doja Cat ft. SZA, Kiss Me More (Ganadora)

Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon, Peaches

Mejor canción “tendencia”

Erica Banks, Buss It

Måneskin, Beggin

Megan Thee Stallion, Body (Ganadora)

Olivia Rodrigo, drivers license

Popp Hunna, Adderall (Corvette Corvette)

Mejor Videoclip

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak), Leave The Door Open

Cardi B, Up

Lil Nas X, MONTERO (Call Me By Your Name) (Ganador)

Olivia Rodrigo, drivers license

The Weeknd, Save Your Tears

Mejor Artista Pop Masculino

Drake

Ed Sheeran (Ganador)

Justin Bieber

Lil Nas X

The Weeknd

Mejor Artista Pop Femenina

Ariana Grande

Doja Cat

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Taylor Swift (Ganadora)

Mejor Dúo o Grupo Pop

AJR

BTS (Ganador)

Glass Animals

Maroon 5

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak)

Mejor Álbum Pop

Ariana Grande, Positions

Dua Lipa, Future Nostalgia

Olivia Rodrigo, SOUR

Taylor Swift, evermore (Ganador)

The Kid LAROI, F*CK LOVE

Mejor Canción Pop

BTS, Butter (Ganadora)

Doja Cat ft. SZA, Kiss Me More

Dua Lipa, Levitating

Olivia Rodrigo, drivers license

The Weeknd & Ariana Grande, Save Your Tears (Remix)

Mejor Artista Country Masculino

Chris Stapleton

Jason Aldean

Luke Bryan (Ganador)

Luke Combs

Morgan Wallen

Mejor Artista Country Femenina

Carrie Underwood (Ganadora)

Gabby Barrett

Kacey Musgraves

Maren Morris

Miranda Lambert

Mejor Dúo o Grupo Country

Dan + Shay (Ganadores)

Florida Georgia Line

Lady A

Old Dominion

Zac Brown Band

Mejor Álbum Country

Chris Stapleton, Starting Over

Gabby Barrett, Goldmine (Ganador)

Lee Brice, Hey World

Luke Bryan, Born Here Live Here Die Here

Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album

Mejor Canción Country

Chris Stapleton, Starting Over

Chris Young & Kane Brown, Famous Friends

Gabby Barrett, The Good Ones (Ganadora)

Luke Combs, Forever After All

Walker Hayes, Fancy Like

Mejor Artista HipHop Masculino

Drake (Ganador)

Lil Baby

Moneybagg Yo

Polo G

Pop Smoke

Mejor Artista HipHop Femenina

Cardi B

Coi Leray

Erica Banks

Megan Thee Stallion (Ganadora)

Saweetie

Mejor Álbum HipHop

Drake, Certified Lover Boy

Juice WRLD, Legends Never Die

Megan Thee Stallion, Good News (Ganadora)

Pop Smoke, Shoot For The Stars Aim For The Moon

Rod Wave, SoulFly

Mejor Canción HipHop

Cardi B, Up (Ganadora)

Internet Money ft. Gunna, Don Toliver & NA, Lemonade

Lil Tjay ft. 6LACK, Calling My Phone

Polo G, RAPSTAR

Pop Smoke, What You Know Bout Love

Mejor Artista R&B Masculino

Chris Brown

Giveon

Tank

The Weeknd (Ganador)

Usher

Mejor Artista R&B Femenina

Doja Cat (Ganadora)

H.E.R.

Jazmine Sullivan

Jhené Aiko

SZA

Mejor Álbum R&B

Doja Cat, Planet Her (Ganadora)

Giveon, When It’s All Said And Done… Take Time

H.E.R., Back of My Mind

Jazmine Sullivan, Heaux Tales

Queen Naija, missunderstood

Mejor Canción R&B

Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak), Leave The Door Open (Ganadora)

Chris Brown & Young Thug, Go Crazy

Giveon, Heartbreak Anniversary

H.E.R., Damage

Jazmine Sullivan, Pick Up Your Feelings

Mejor Artista Latino Masculino

Bad Bunny (Ganador)

J Balvin

Maluma

Ozuna

Rauw Alejandro

Mejor Artista Latina Femenina

Becky G (ganadora)

Kali Uchis

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

Mejor Dúo o Grupo Latino

Banda MS de Sergio Lizárraga (Ganadores)

Calibre 50

Eslabon Armado

La Arrolladora Banda El Limón De Rene Camacho

Los Dos Carnales

Mejor Álbum Latino

Bad Bunny, El último tour del mundo (Ganador)

Kali Uchis, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)

Karol G, KG0516

Maluma, Papi Juancho

Rauw Alejandro, Afrodisíaco

Mejor Canción Latina

Bad Bunny & Jhay Cortez, Dákiti

Bad Bunny x Rosalía, La noche de anoche

Farruko, Pepas

Kali Uchis, telepatía (ganadora)

Maluma & The Weeknd, Hawái (Remix)

Mejor Artista Rock

AJR

All Time Low

Foo Fighters

Glass Animals

Machine Gun Kelly (Ganador)

Mejor Artista Inspiración

Cain

Carrie Underwood (Ganadora)

Elevation Worship

Lauren Daigle

Zach Williams

Mejor Artista Góspel

Kanye West (Ganador)

Kirk Franklin

Koryn Hawthorne

Maverick City Music

Tasha Cobbs Leonard

Mejor Artista Dance/Electrónico

David Guetta

Illenium

Marshmello (Ganador)

Regard

Tiësto

