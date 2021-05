'Angie', sobreviviente del Metro, le manda recado a Ana Bárbara y ella le responde

México.- Ana Bárbara por fin le respondió a Miguel Ángel Córdova Córdova, mejor conocido como ‘Angie’, sobreviviente de la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, a quien le mandó un mensaje de vuelta y además le cantó un pedacito del tema “Fruta prohibida”.

La cantante se pronunció a través de un video que compartió en sus redes sociales, donde le mandó un fuerte abrazo y su cariño a su amigo ‘Angie’, quien vive en situación de calle, justo debajo de la zona del Metro que se desplomó el pasado lunes, 3 de mayo.

Mi querido Miguel Ángel, ‘Angie’, sí me llegó tu mensaje, lo cual agradezco mucho, es un poco difícil para mí dirigirme a ti porque sé que te reencontré después de una tragedia que estamos viviendo todos… te reencontré, te volví a ver y para mí todos los seguidores, alguien que deje un pedacito de amor, en su corazón, es también un pedacito de mi alma”, le mandó decir Ana Bárbara.

Al final, Ana Bárbara le dedicó un pedacito de la canción “Fruta prohibida” y agradeció a sus “bandidos” por hacerles llegar el mensaje de su amigo Miguel Ángel.

A todos mis #Bandidos que me hicieron llegar el video de Miguel Angel (Angie) espero me ayuden hacerle llegar este mensaje a él, de parte de su ‘Ana Barbis’ como él me dice”, escribió Ana Bárbara en el post.