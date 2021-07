Ana Paula Martínez comparte reto de ser ‘La Fresa’ en ‘Vencer el Pasado’

CDMX.- Ana Paula Martínez es parte del elenco juvenil de ‘Vencer el Pasado’, una telenovela que ha llamado la atención por su temática y conflictos que tienen que ver con la vida actual.

En entrevista, Ana Paula, quien presta su cuerpo a Danna, la “princesa” de la familia. Hija de Carmen y Heriberto, hermana de Ulises y Oliver. Cuando sus padres se divorcien su vida cambiará, aunque le costará aceptarlo y esto la meterá en problemas.

Me siento muy contenta, estos días que he visto la novela me siento muy orgullosa, contenta, del resultado de estos meses y siento que el rating va muy bien, y estoy súper feliz. Trabajé mucho con los productores, mi coach, el reto es que Danna es medio fresa y fue un reto porque no soy así, pero el reto fue logrado”, comentó.