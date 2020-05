Andrea Bocelli vence al coronavirus y dona su plasma a la investigación

Italia.- Andrea Bocelli reveló que padeció coronavirus (Covid-19) a principios de marzo, pero fue prácticamente asintomático, con solo algunas décimas de fiebre, estornudos y un poco de tos.

El tenor habló con el diario italiano La República, después de donar su plasma para la investigación científica.

El artista es uno de los casos positivos de coronavirus. El caso se remonta al 10 de marzo cuando realizó la prueba”, escribe el diario que cita las declaraciones del mismo Bocelli a un grupo de periodistas después de haber donado su plasma a un hospital en Pisa (Toscana) para las investigaciones que realizan sobre el Covid-19.

Bocelli contó que padeció un poco de fiebre y que era prácticamente asintomático, por lo que contagió a su esposa y a sus dos hijos, quienes también presentaron síntomas leves.

La pandemia que preocupaba al mundo, también me relacionó –aunque de una manera muy leve y casi asintomática– a mí y a algunos miembros de mi familia”, escribió Bocelli en Facebook.

El cantante de música clásica dijo que no reveló que estaba enfermo antes “para no alarmar innecesariamente” a sus fanáticos y proteger la privacidad de su familia.

La esposa también donó su plasma para la investigación médica, pues esta es una de las posibilidades exploradas por los científicos para tratar a los pacientes afectados por el Covid-19. Se les inyecta el plasma a quienes han superado la enfermedad, ya que contiene anticuerpos potencialmente beneficiosos.

Ofrece concierto

Un mes después de que le confirmaron que fue positivo al coronavirus, el 12 de abril, Bocelli dio un concierto en el Duomo de Milán, la catedral gótica de la capital económica de Italia, ante una ciudad vacía y en luto por la pandemia.

Durante el espectáculo, organizado por la Pascua, el artista cantó en solitario música sagrada.

Italia ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus, que ha causado la muerte en casi tres meses de más de 32 mil personas, de acuerdo con el reciente informe oficial.

Bocelli ha participado en varias iniciativas de solidaridad, entre ellas el concierto por internet One World Together at Home, convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Lady Gaga.

Andrea Bocelli es un cantante, músico, escritor y productor musical italiano. Ha grabado diez óperas completas, además de discos con canciones clásicas y música romántica, conocido internacionalmente que ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo.