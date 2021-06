Andrea Legarreta y Erik Rubín buscan tapar supuesta infidelidad con VIDEO familiar

México.- Andrea Legarreta y Erik Rubín compartieron un video familiar en sus respectivas redes sociales para intentar desmentir que atraviesan por una crisis matrimonial y olvidar que el ex Timbiriche fue captado muy juntito de una influencer en Tulum.

Tanto la conductora del programa “Hoy” de Televisa como Erik Rubín compartieron en sus respectivas stories de Instagram el video en el que se les ve jugando con sus dos hijas, Mía y Nina Rubín Legarreta.

Con este clip, el cual dura segundos, la famosa pareja, la cual tiene 21 años junta, busca dejar claro que no atraviesan por una crisis matrimonial luego de que el cantante de 50 años fue captado muy feliz al lado de una guapa influencer en Tulum.

En redes sociales se filtró un video que muestra a Erik Rubín disfrutando de la fiesta en las playas de Tulum al lado de una guapa influencer de la que no se sabe el nombre, pero que despertó la pregunta de si Andrea Legarreta estaba enterada.

Si los papás de Mía y Nina Rubín Legarreta pasan por una prueba más, solo lo dirá el tiempo, pues ya han estado a punto del divorcio, se lo confirmó hace unos meses la también actriz a Yordi Rosado para su canal de YouTube.

Tuvimos ese momento en el que nos detuvimos, estuvimos a punto (del divorcio) y de pronto no sé qué pasó, quiero pensar que es el amor, me pregunté si era costumbre, comodidad, el ahorrarte irte a otra casa, el ‘¿ahora qué?, los niños. Me preguntaba que era porque de plano no pudimos llegar a eso, cosas que está muy bien. Al final del camino seguimos siendo prioridad en nuestras vidas, no me imagino estar sin él”, expresó.