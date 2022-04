Acapulco.- Entre el sol, la arena, el mar y el calor de Acapulco, Andrés García se recupera tras causar alarma entre sus seguidores por haber sido hospitalizado, y a través de un video, cuenta cómo se encuentra y revela qué enfermedades padece.

El actor de 80 años de edad ya se encuentra en Acapulco junto a su esposa Margarita Portillo, quien lo está cuidando luego de la transfusión sanguínea a la que fue sometido debido a que presentó una anemia aguda.

Andrés García compartió esta foto en Instagram, desde la cama de un hospital en Acapulco./ Foto: Captura

En su cuenta oficial de Instagram, Andrés García subió un video para contar a detalle los motivos por los fue hospitalizado. En el clip aparece junto a su hijo, el también actor Leonardo García.

“Queridos amigos les quiero agradecer muchísimo su preocupación por mí. A todos ustedes me han mandado recados de buena voluntad de todo el mundo, hasta de China”, comenzó Andrés.

Prosiguió en el video donde está sentado a la mesa desde una palapa, contando que sólo estuvo en el hospital un día y agradeció la preocupación que sus fans externaron por él.

“Quiero decirles que fue un día nada más que hubo que hacerme una transfusión de sangre pero ya estoy bien, estoy comiendo, les deseo todo lo mejor del mundo, les mando un beso muy grande, y sobre todo las gracias por preocuparse por mí”.

Después, su hijo Leonardo agregó brevemente: “Ya está bien el jefe, está muy bien, gracias a todos”.

Leonardo García junto a su padre Andrés García desde Acapulco./ Foto: Captura

¿Qué padece Andrés García?

En una entrevista que Andrés García brindó a Agencia Reforma, informó que tiene un problema con sus glóbulos rojos desde hace varios años, además de que padece cirrosis.

"Estoy mucho mejor, ya me hacía falta (la sangre), es que yo tengo anemia permanente desde hace 20 o 25 años que me causaron unas pastillas que yo me tomé y entonces cada cierto tiempo tengo que reforzar la sangre", explicó el actor.

Margarita Portillo también fue entrevistada sobre la salud de su marido, y detalló que requirió dos unidades de sangre el día de su hospitalización.

"Andrés tiene una condición que su médula ósea destruye sus glóbulos rojos, entonces esto hace que siempre tenga bajo su conteo de hemoglobina y a veces muy muy bajo", indicó Margarita.

Andrés García y su esposa Margarita Portillo./ Foto: Especial

Para no tener complicaciones en su salud, el actor necesita de inyecciones de eritropoyetina (hormona que aumenta la producción de glóbulos rojos), vitaminas y a veces transfusiones cuando le baja mucho el conteo de sangre.

"En esta ocasión, el doctor Escudero, que es dueño del Hospital Santa Lucía (de Acapulco) nos consiguió dos unidades de sangre y esto hace que esté mejor. Tiene cirrosis aparte de esto, pero ya está siendo atendido y controlado", comentó Margarita.

Por último, Andrés García contó que como padece cirrosis, quiere comer bien y hacer ejercicio.

"Ahora quiero hacer un poquito de ejercicio y comer bien, lo que pasa es que tengo cirrosis, entonces no puedo comer nada grasoso, ni salchicha ni jamón ni carne roja, sólo verduras y un poquito de arroz", concluyó.

Margarita Portillo es la cuarta esposa de Andrés García. Sus caminos se cruzaron hace 25 años, cuando en 1997 coincidieron en una misa de San Judas Tadeo, que se organizó para los afectados del huracán Paulina.