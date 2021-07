Voten por Anette: Alejandro Fernández apoya a Cuburu en concurso de Venga la Alegría

Ciudad de México.- Anette Cuburu encantó con su interpretación de “Sí una vez” de Selena Quintanilla, en “Quiero cantar”, reality de “Venga la Alegría”, pero tiene un fan muy especial, Alejandro Fernández, “El Potrillo”, quien pide al público votar por ella.

Anette es la única conductora que cuenta con un fan de lujo, “El Potrillo”, quien le echó porras previo a su participación este martes.

La rubia conductora apareció en el escenario con un sexy vestuario negro de lentejuela, el cual combinó con unas largas botas plateadas, que la hicieron ver incómoda.

Pero antes se abrió una cláusula en la que Alejandro Fernández le mandaba todo su apoyo y pidió votar por la también actriz.

Al final de su interpretación, el jurado, integrado por Horacio Villalobos, Rocío Banquells, Mario Lafontaine y Karla Díaz, donde todos coincidieron en que no fue ella, pues intentó ser Selena Quintanilla.

Le echas todas las ganas del mundo, de repente te engolosinas, lo hiciste dos o tres veces, más de lo que lo hubiera hecho ella, eres la que más invierte en su look, creo que has mejorado, pero te falta para llegar a la perfección”, le dijo Mario Lafountaine.

Por su parte, Karla Díaz opina que a Anette le falta más aire para los finales y notó que los zapatos no le ayudaron mucho, pues la vio incómoda y le pidió cuidar eso.

A la hora de dar su opinión respecto a la interpretación de la conductora y actriz de 46 años, Horacio Villalobos aclaró que es una de sus mejores amigas, pero no es ningún vendido a la hora de calificar.

Anette es una de mis mejores amigas, me cuesta mucho criticarla, te he escuchado cantar mejor en fiestas y reuniones, no intentes hacer cosas para las que quizás no te pudiste entrenar por la premura, quiero que se vea la Anette que yo conozco, que canta muy bien y no la Anette que ha estado errática aquí“, dijo Villalobos.