México.- Sofía Castro habló en “Venga la Alegría” sobre la relación que su mamá Angélica Rivera tuvo con Enrique Peña Nieto, y rompió el silencio sobre los rumores de que fue golpeada por el ex presidente de México.

Fue en el año 2019, cuando Angélica y Peña Nieto firmaron el divorcio, cuando se especuló que su podría haber ocurrido por violencia.

Como Sofía Castro vivió de cerca la relación de su mamá, ella contó para el programa de TV Azteca lo que le tocó ver.

La actriz de Televisa pudo haber compartido más anécdotas sobre la relación que tuvieron Angélica y Peña Nieto, pero la joven de 24 años de edad dijo que no le parece correcto hablar de algo que no le corresponde.

No me gusta hablar de la vida de mis hermanas ni la vida de mi mamá ni la de mi papá, porque no se me hace correcto, yo hablo por mí y por eso yo conté mi propia historia”, aseveró.