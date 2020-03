Ansiedad por cuarentena lleva a Danna Paola a comerse las uñas

Ciudad de México.- La actriz y cantante, Danna Paola, no pudo más con el encierro de la cuarentena y reaccionó a las críticas de sus fans, a quienes les enseñó el dedo medio al tiempo que les explicó a través de stories de Instagram que le faltan uñas de acrílico porque no podía más con la ansiedad y comenzó a comerse algunas.

La actriz de la serie española ‘Élite’ fue cuestionada por sus ciberfans en uno de sus más recientes videos de TikTok, notaron que le faltaba una de sus uñas acrílica.

La intérprete de 24 años usó stories de Instagram para explicar que le causaban mucha risa los comentarios de sus millones de seguidores sobre sus uñas y les explicó que no le faltaba una, sino dos uñas a causa de la ansiedad.

De verdad se los juro, me hizo muchísima gracia, porque toda la mano derecha me comí todas las uñas anoche de la ansiedad, ya no puedo más y además no se me hacer uñas”, dijo.