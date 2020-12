Ante crisis económica, La Tigresa del Oriente vende pollos para sobrevivir

Perú.- La cantante peruana Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, se encuentra en bancarrota y ahogada en deudas debido a la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, así mismo, su salud está empeorando.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Suelta la Sopa’, la cantante comentó que está recurriendo a medidas extremas para sobrevivir y solventar sus gastos.

No hay trabajo corazón, no hay, no hay, porque ahora después de la pandemia ¿Quién tiene plata? Solamente los millonarios, los que tienen grandes empresas", comentó la cantante.