CDMX.- Mauricio Clark, ahora Franco Clark, desató polémica en redes sociales, luego de que hiciera un comentario homofóbico en contra de los aficionados del Club América.

Este martes, el exconductor de Televisa estuvo como invitado en el programa Hoy para hablar sobre su cambio de nombre y sobre supuestos exorcismos a los que recurre para “quitarse la homosexualidad”.

Sufrió abuso emocional

Clark explicó que para cuando era niño sufrió abuso emocional por parte de su padre y nunca lo apoyó en su carrera, pues siempre le decía que nunca iba a lograr trabajar en la televisora.

Por muchos años odié a mi papá de una manera tan grande y he de confesar que le deseé la muerte por tantos años. Me lastimaba mucho cómo nos trataba mi papá, se burló de mí durante muchos años”, reveló.

Detalló que incluso su progenitor lo insultaba con palabras como “maricón” o “marrano”, por lo que para, según él darle la razón, se convirtió en homosexual.

Gracias de corazón, querida familia de #HOY @TelevisaTVmx, por su tiempo y disposición. Gracias sobre todo, por haberme permitido pedirles perdón a ustedes, y a mi querida comunidad #LGBT��️��. https://t.co/Ll7tvyy3DU — Franco Clark �������� (@clarketo) January 28, 2020

Siempre me decía mi papá que nunca iba a poder trabajar en Grupo Televisa, que era mi sueño desde chico. (...) Me decía: ‘No tú no eres güerito, no tienes los ojos azules. Jamás vas a poder trabajar ahí’. Lo mismo del teatro musical, mi papá me decía: ‘¿Cómo vas a estudiar teatro musical?, sí haces teatro musical te vas a volver ‘puñal’ y drogadicto. ¿Y saben algo?, se lo cumplí”, dijo.

Usa exorcismo

El expresentador de espectáculos dijo que muchas cosas solo las hizo para molestar a su padre, hasta que conoció su historia. Apuntó que su padre nunca conoció el amor porque en su núcleo familiar nunca lo vivió, pero tras conocer esto, lo perdonó.

Hoy, si utilizo el Franco es porque estoy utilizando el apellido que le pertenece a él, que nunca usé por el odio que le tenía”, dijo.

Andrea Legarreta y “El Burro” Van Rankin lo cuestionaron sobre rumores en los que hablaban de que usa exorcismos para “quitarse” la homosexualidad, él reveló que así es.

Es cierto, cada mes me voy a Campeche, a Uayamón. No sabes la cantidad de personas con la atracción al mismo sexo que están llegando ahí. Las personas como yo que llevamos una vida sumamente en el fondo, no basta con terapia, no basta con una oración, se necesitan actos de oración de liberación porque estamos hablando ya de cuestiones espirituales”, dijo.

Ya le va las Chivas

Y aunque ya terminando el segmento con la participación de Mauricio Clark, el presentador dijo hizo un comentario final que provocó polémica entre los aficionados al Club América.

Clark se puso de pie y gritó que le había faltado mencionar que ya le iba al Chivas, pues antes cuando era homosexual le iba al América.

Ya le voy a las Chivas, me faltó mencionar ese cambio, es que antes era p...to y por eso le iba al América. No, no es cierto”, dijo.

Especialistas invitadas al programa, así como Martha Figueroa y Andrea Legarreta mostraron claramente su desagrado al comentario del ahora conferencista.

Tras la emisión, el tema fue retomado en redes sociales y los seguidores de ambos clubes lo tundieron con críticas.