¡Fans de Mario Bros! su película ya tiene fecha de estreno

Los Ángeles.- Nintendo e Illumination anunciaron su nueva película animada basada en el mundo de Super Mario Bros. que será lanzada en 2022.

Universal Pictures lanzará la película el 21 de diciembre del 2022, mientras que el lanzamiento para otros países y regiones adicionales será más adelante.

Mario Bros. y la noticia que alegró a todos. FOTO: ESPECIAL

Además, anunciaron a los actores que darán voz a los personajes: Mario (Chris Pratt), Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key), Donkey Kong (Seth Rogen), Cranky Kong (Fred Armisen), Kamek (Kevin Michael Richardson) y Spike (Sebastian Maniscalco). Cada actor fue elegido por su capacidad para capturar el espíritu único de su personaje.

Esta nueva película animada será producida por Chris Meledandri, de Illumination, y Shigeru Miyamoto, de Nintendo, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes previamente colaboraron en la serie animada Teen Titans Go! y la película Teen Titans Go! To the Movies. El guión de la película será escrito por Matthew Fogel, cuyos trabajos previos incluyen The LEGO Movie 2: The Second Part y la próxima película de Illumination, Minions: Nace un Villano.

Mario Bros. y su película serán un llamado a la nostalgia. FOTO: ESPECIAL

Mario y Luigi son dos de los héroes más queridos de toda la cultura popular y nos sentimos honrados de tener la oportunidad única de trabajar tan estrechamente con Shigeru Miyamoto y el equipo ampliamente imaginativo de Nintendo para dar vida a estos personajes en una película animada, a diferencia de cualquier película que Illumination haya hecho hasta la fecha”, dijo Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination y director externo de Nintendo.

El póster de la película. FOTO: UNIVERSAL

Por su parte, el representante de Nintendo, deseó que todos los fans mantengan la calma y se preparen para lo mejor de este mundo.

Estamos colaborando con Chris y su experimentado equipo no solo para crear una película con licencia de personajes, sino una nueva pieza de entretenimiento que da vida a Super Mario Bros. en la pantalla y permite que todos disfruten, conozcan o no el juego", dijo Shigery Miyamoto, director representante y miembro de Nintendo.

La producción, según continuó, va muy bien.

La producción hasta ahora es constructiva y va muy bien, y ambas partes están aprendiendo mucho el uno del otro. Pedimos a los fans que aguarden un poco más para el estreno, ya que esperamos que estén ansiosos por ver a los personajes únicos de Super Mario Bros. en la pantalla grande ".

Mario estará en los cines. FOTO: ESPECIAL

