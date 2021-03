Albertano se muestra como Ariel Miramontes y hasta Maribel Guardia ‘cae rendida’

México.- El actor y comediante de Televisa, Ariel Miramontes, se despojó de su personaje ‘Albertano’ y antes que sorpresa, impactó no sólo a sus fans en redes sociales, sino hasta a Maribel Guardia, quien le lanzó piropos.

El comediante Ariel Miramontes mostró su atractivo en una fotografía que compartió con sus 1.5 millones de seguidores de Instagram, donde enseguida comenzó a recibir halagos y piropos.

En la publicación, “Albertano”, personaje de la serie “Nosotros los Guapos”, aparece sentado en una tina intentando bañarse, pero recuerda que no hay agua, pues es una locación.

¡Rayos! No sale agua... bueno si se me advirtió en la locación que no me podía bañar quesque porque nomas es escenografía, que no sé qué…”, escribió Ariel en el post.