México.- Niurka vuelve a desatar la polémica al opinar sobre Eva Daniela, la nueva y más joven novia de Juan Osorio, el productor de Televisa con quien la cubana estuvo casada hace varios años.

Niurka Marcos de 54 años, fue entrevistada por varios medios de comunicación sobre Eva Daniela, la actriz de 26 años que es la nueva novia de Juan Osorio, de 64 años.

Juan Osorio y Eva Daniela, en una imagen que la joven actriz subió a sus redes sociales./ Foto: Instagram

Cabe recordar que Niurka estuvo casada con Juan Osorio de 1998 a 2003 y tienen un hijo: Emilio Osorio, quien es un actor que ha participado en las telenovelas: “Mi corazón es tuyo”, “Mi marido tiene familia” y “¿Qué le pasa a mi familia?”, la que fue grabada en Guanajuato en 2021.

Aunque la diferencia de edad entre Juan Osorio y Eva Daniela es de 38 años y algunas personas ven mal esta relación, para Niurka la edad no importa, y le aconseja a la joven que “aguante vara” ante las críticas.

“A mí también me criticaron cuando yo empecé con Juan nada más que Juan estaba más joven porque nada más me llevaba once años y yo tenía 27 y él tenía 38, no se veía tanto la diferencia”.

“Pero que aguante vara la niña si quiere ganarse el suelo, si quiere ganarse el lugar, que aguanten vara, y que se de su tiempo porque no hay nada mejor que el tiempo para que ella demuestre que sí le interesa y le encanta estar con él”, aconsejó Niurka a Eva Daniela.

Lee también: Filtran video de Angélica Rivera como 'conductora de Uber' en Miami

Juan Osorio y Niurka, cuando ella estaba embarazada de Emilio Osorio./ Foto: Google

Se compara Niurka con Eva Daniela

La mamá de Emilio Osorio, el hijo que tuvo con Juan Osorio, no dudó en compararse con Eva Daniela asegurando que ella es “más chingona”.

“Juan es un excelente seductor, él sabe conquistar a una mujer, Juan nunca ha tenido una mujer fea, todas hemos sido bellas, ninguna como yo evidentemente porque yo soy la más linda de todas, la más exitosa de todas, la más chingona de todas, ella con todo y sus 20 años… 25, 27 los que tenga, tampoco es más linda que yo, con la pena, sorry por ella… pero que lo apapache, le haga piojito, para que él disfrute con 64 años puro colágeno y nos dure a Emilio, a la familia y a mí, muchos años más”.

Lee también: Yahir habla de su incursión a OnlyFans y cómo manejaría su cuenta

A Eva Daniela y a Juan Osorio no les importan las críticas por su diferencia de edad./ Foto: Instagram

Critican en redes sociales a Niurka

El video de la entrevista de Niurka sobre Juan Osorio y Eva Daniela se llenó rápidamente de comentarios. Los internautas reprueban la actitud de la cubana al compararse con la joven actriz.

“Sorry for you Niurka… tiene lo que tú jamás volverás a tener: juventud divino tesoro”. “Ya tu tiempo pasó Niurka deja de hacer el ridículo”. “Tan fea que es esa Niurka, cualquiera es mas linda que ella”. “La señorita es una dama no como la seño vulgar corriente y muy mal hablada”, fueron tan sólo algunas opiniones.

Pobre Naca digo, niurka, con tanta cirugía y tanto desmán ya ni quién la pelé a la la doña. Felicidades J. Osorio te mereces ser Feliz eres una buena persona”, expresó otro usuario.

Las noticias de AM en

Síguenos