Asesinan a otro integrante de Enamorándonos de TV Azteca, ya van tres

Edomex.- Otro participante del programa de Enamorándonos de TV Azteca fue asesinado la noche de este domingo.

Se trata de Jonathan Fuentes, quien fue acribillado cuando conducía una motocicleta junto con un amigo identificado como Miguel Campos, quien también falleció, pero en el hospital.

El hecho ocurrió en la calle Juan de Dios Peza, del barrio Belem, del municipio de Tultitlán, a un costado del Mercado Municipal y frente a la Liga de Fútbol, según lo informa el portal de noticias Fondo Estado de México.

Hermanos, aún no me la creo que me hayan dejado solo, los voy a extrañar, no era justo que se fueran antes de tiempo. Ustedes no se lo merecían, pero sé que desde el cielo van a estar bien. Jonathan Fuentes y Miguel Campos”, escribió uno de sus amigos en redes sociales.