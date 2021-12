México.- La nostalgia fue más fuerte para Nerea Godínez y regresó a Instagram para publicar un VIDEO del fallecido Octavio Ocaña bailando “El Son de la Negra”.

La prometida del actor de la serie “Vecinos” compartió un recuerdo en redes sociales destacando que Ocaña siempre era el “alma de las fiestas”.

“Quería que me parara a bailar con él (para los que no me conocen no se bailar jaja) entonces vean como me enseña y se fija muy bien que le esté poniendo atención. Sin duda el alma de la fiesta a donde fuéramos”, escribió Nerea Godínez junto al VIDEO.

Octavio Ocaña se iba a casar con su prometida Nerea Godínez./ Foto: Instagram

En el clip aparece Octavio Ocaña con unos jeans, tenis y la playera del equipo de futbol Cruz Azul, el que era su favorito.

Los comentarios a la publicación de Instagram de Nerea Godínez hicieron alusión a las ganas de vivir del actor de Televisa, pero el que destacó, fue el de una de sus hermanas: Bertha Ocaña.

“Quisiera aprender a vivir la vida como él pero sin él no puedo”, escribió.

Octavio Ocaña murió el 29 de octubre de 2021 de un disparo en la cabeza, y aunque la policía se contradijo en varias de sus versiones, el papá del actor, Octavio Pérez, está realizando su propia investigación para hacerle justicia a su hijo.

