Así les responde Yalitza Aparicio a quienes la vuelven a llamar india

México.- El ascenso a la fama internacional de la actriz mexicana Yalitza Aparicio no ha sido del agrado de los haters, incluso de famosos actores, quienes se han atrevido a llamarla india, lo que a ella no le ofende, pero ya no se quedó callada.

En febrero pasado, la originaria de Oaxaca fue atacada por el actor Sergio Goyri, a quien no le gustó que ella triunfara y estuviera nominada como Mejor Actriz al premio Óscar y la llamó: pin... india, en un tono despectivo.

En esa reunión también estuvieron las actrices Isaura Espinoza, Raúl Reynoso, Gilberto y Verónica de Anda, además de Omar Goyri. Y el video donde se guardó la evidencia del insulto lo grabó la novia de Sergio, Lupita Arreola.

Que metan a nominar a una pinch… india que dice: ‘sí señora, no señora’ (en un tono notablemente despectivo), y que la metan a una terna a la Mejor Actriz del Oscar…”, reprochó Sergio Goyri.

A meses, Yalitza Aparicio ya es musa de firmas internacionales de moda, incluso ha posado en distintas revistas como Vogue, Vanity Fair y ¡Hola!. Foto: Especial.

Días después, al actor no le quedó más remedio que pedirle una disculpa a la nominada al Óscar.

Cansada, la actriz de “Roma”, del cineasta Alfonso Cuarón, utilizó sus redes sociales para hacer frente a las criticas por parte de haters y famosos que no les gusta que ella sea talentosa.

En stories de Instagram compartió con sus 2 millones de seguidores una imagen de la película de Disney, Pocahontas para dejar clara su posición respecto a las criticas negativas hacia su persona y trabajo.

Papá ¿Por qué esa persona piensa que con llamarme india me está ofendiendo?”, le pregunta Pocahontas a su papá.

El clip fue compartido por la oaxaqueña Yalitza Aparicio en su perfil de Instagram. Foto: Especial.

Porque le aterra la idea de que alguien tan fabulosa como tú, orgullosa de tus raíces, amenace sus privilegios, necesita discriminarte para sentirse grande”, le responde el papá a Pocahontas.

Con este clip, la actriz mexicana hizo una reflexión sobre las etiquetas que algunas personas ponen sin sentido, ya sea por el tono de piel o las raíces.

Actualmente Yalitza Aparicio se encuentra estudiando inglés para poder incursionar en el cine internacional como lo hizo con la cinta “Roma”, y causó que los reflectores internacionales se volcaran sobre ella.