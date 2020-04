Así lucía Atala Sarmiento a los 17 años, pelirroja y bronceada

México.- La conductora mexicana Atala Sarmiento conquistó una vez más las redes sociales, donde compartió una fotografía inédita de ella, en la que luce de cabello pelirrojo y bronceada.

La ex conductora de Tv Azteca es conocida por su cabellera rubia, con la que siempre ha impresionado a todos, por lo diferente que se ve, pero no siempre fue así.

Aquí la foto de mi etapa adolescente (17 años como la canción) cuando era medio pelirroja, tenía el pelo ondulado, no me habían depilado las cejas y no había aprendido que el sol hace mucho daño a mi blanquísima y delicada piel, jajaja”, escribió la conductora de 47 años en redes sociales.