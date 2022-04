México.- Aunque apenas tienen unos meses de novios, Alfredo Adame y Magaly Chávez ya están planeando su boda, y fue el polémico actor quien reveló detalles de cómo será el enlace y la condición que la novia puso para que se realice.

En entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, Alfredo Adame, de 63 años, contó cómo fue que él y su novia de 35 años decidieron dar el gran paso para unir sus vidas.

Apenas tienen unos meses de relación, pero Alfredo Adame y Magaly Chávez ya están planeando su boda. Foto: Instagram

"Platicamos el otro día y le dije: ‘Yo me quiero casar contigo y quiero que seas la mujer el resto de mi vida’... ella me dijo: ‘Yo quiero tener hijos', yo también. 'Yo me quiero casar de blanco, vestido de novia blanco y por la Iglesia’, yo también", contó el controversial conductor.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Adame reveló que la boda se realizaría muy pronto, pues ya están planeando que se haga entre agosto, septiembre u octubre, e incluso compartió que ya han visto opciones para la fiesta y hasta la luna de miel.

Ayer estuvimos en la Antigua Hacienda de Tlalpan, un lugar hermoso, la noche de bodas y la luna de miel me la voy a llevar a una playa en Marbella, que a mí me fascina, que me encanta o me la voy a llevar a Cancún", reveló Adame.

Magaly le pone una condición a Alfredo Adame

Sin embargo, para poder casarse con Magaly tiene que cumplir un requisito que ella le pidió.

"'Y quiero que te arregles con tus hijos’ Me arreglo con mis hijos, que eso ya lo tenía pensado, es un poco el coraje que me dio, todo lo que hicieron, que la verdad entiendo que fueron alienados por la mamá y manipulados y bueno, se hicieron las cosas que se hicieron pero al final de cuentas, sí son mi sangre", contó Adame.

Alfredo Adame contó a donde quiere llevar a su novia de luna de miel. Foto: Instagram

Explicó que ya les mandó un mensaje para que se haga una reunión en la que limen asperezas y dejen atrás los problemas.

"Ya mandé el mensaje de que ‘ok, quieren, nos juntamos, nos damos un abrazo, un beso. Y nos damos la mano y se acabó el problema, no lo volvemos a mencionar, sin rencores, sin recriminaciones, sin absolutamente nada, volvemos a ser padre e hijos', yo estoy dispuesto, espero que haya una respuesta, si es positiva, bueno, la semana que entra nos estaremos juntando y se acabó el asunto", compartió.

Algo que sí dejó bien en claro Alfredo Adame es que no quiere que su próxima esposa tenga relación con su ex, Mary Paz Banquells, pues Magaly también tenía la intención de llevarla bien con ella.

"También se le ocurrió decir que quiere llevar una relación con la mamá de mis hijos, le dije ‘pues si tanto la quieres, llévatela a vivir contigo’... tú crees que yo voy a querer una relación, no, no. Con mis hijos está perfecto, lo demás no".