Avicii conocido como ‘El Rey de la música electrónica’ a cinco años de su muerte

A los 21 años de edad la esencia y vida del DJ sueco Avicii, conocido como ‘Rey de la música electrónica’, se apagó y a 5 años de su muerte todos lo recuerdan por su legado musical.

Hoy cumpliría 26 años la promesa de la música electrónica, cuyo futuro se veía esperanzador, pero que lamentablemente las presiones y el mundo de fama, resultaron abrumadores.

El 20 de abril del 2018, en Oman, fue encontrado muerto; fue en mayo, que el sitio TMZ informó que se había suicidado, debido a las lesiones de una botella de vino. Fue enterrado en Hedving, Eleonora en junio del 2018.

Avicii fue uno de los djs más importantes. FOTO: ESPECIAL

Conocido por su habilidad en la programación, remezcla y como productor, su carrera subió como la espuma.

En 2014, Bergling le dijo a Rolling Stone que había trabajado en 70 canciones para su próximo álbum Stories, que incluiría colaboraciones con Jon Bon Jovi, Serj Tankian de System of a Down, Chris Martin, Wyclef Jean y Matisyahu.

Recuerdan su legado a 5 años de su muerte. Avicii. FOTO: ESPECIAL

Sólo sacó tres álbumes de estudio, que poco a poco y a su corta edad, lo posicionaron como uno de los más influyentes. Además, dedicó tiempo a la filantropía, sobre todo a las personas que no tenía para comer, institucionalizando las “Casas para hambrientos”.

Era muy fan de Daft Punk, y fueron su referencia para dedicarse a la música.

Entre sus canciones más populares se encuentran “The Nights”, “Wake Me Up”, “Waiting for Love”, “Hey Brother”, sólo por mencionar algunas.